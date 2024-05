L’anno scorso John Leguizamo ha svelato che qualche anno fa era in trattative per entrare nell’Universo Cinematografico Marvel nel ruolo di Avvoltoio in Spider-Man: Homecoming.

“Dovevo interpretare Avvoltoio” aveva spiegato. “Eravamo entrati in trattative e stavo per interpretarlo, ma poi mi dissero che Michael Keaton desiderava la parte e mi chiesero se potevo rinunciare. Risposi: ‘Beh, immagino di sì’. Mi dissero: ‘Vedrai che lavoreremo di nuovo con te, lo faremo”’ Ecco cosa accadde“.

Leguizamo è tornato a parlare del ruolo mancato durante un’intervista con Business Insider in cui ha parlato di tutte le occasioni perse nella sua carriera, come il ruolo di Stanley Tucci in Il diavolo veste Prada, quello di Robin Williams in Happy Feet e quello di Vince Vaughn in Mrs. and Mrs. Smith (ruoli a cui lui stesso aveva rinunciato).

Nell’ultima intervista ha parlato di Avvoltoio e ha confermato che aveva già “stretto degli accordi” verbali con la Marvel, ammettendo che “un altro attore li avrebbe portati in tribunale” se fosse stato trattato allo stesso modo: “Non avevo firmato un contratto, ma avevamo trovato un accordo. Credo che fossero perseguibili “.

Ha poi aggiunto:

Il capo dello studio mi chiamò e mi disse: “È terribile, sto malissimo a proportelo, ma puoi rinunciare al ruolo?“. Io lo feci, perché se non mi volevano, io non desideravo esserci. Mia nonna diceva: “Se non ti vogliono a una festa, non andarci“. […] Mi sentivo preso in giro e sminuito, perciò non volevo farne parte. […] Poi mi offrirono il ruolo piccolo di uno scienziato nel film, e dissi: “No, grazie“.

Sulla possibilità di interpretare un altro ruolo in un film di supereroi dopo l’occasione mancata di Spider-Man, ha poi aggiunto:

Lo farei se mi offrissero L’Enigmista o qualcuno del genere. Sarei disposto ad accettare altri franchise.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate