Spider-Man: No Way Home

Ieri sera vi abbiamo mostrato una serie di nuove foto ufficiali da, arrivato al cinema oramai più di un mese fa.

Tra gli scatti diffusi, come abbiamo visto, anche una delle inquadrature che più ha fatto discutere il web dopo la diffusione del trailer finale del film di Jon Watts. Se ben ricordate, infatti, Lizard veniva colpito da un pugno invisibile nelle versioni internazionali del trailer. Il motivo è semplice: visto che nella sequenza erano presenti i tre Spider-Man, nel trailer la scena appariva alterata in modo fin troppo sospetto.

Before and Afters ha chiesto un commento al diretto interessato, il supervisore degli effetti visivi di No Way Home Chris Waegner, che pur non essendosi sbilanciato ha ammesso_

Ci viene chiesto spesso di consegnare sequenze provvisorie e in altre forme al reparto marketing. Diamo loro ciò che chiedono, ma non vediamo il risultato finale fin quando non diventa di dominio pubblico. So che su internet sono impazziti e che c’erano molte voci a riguardo.

Durante la chiacchierata si è poi parlato dell’aspetto di Lizard:

Il Lizard di The Amazing Spider-Man aveva un aspetto molto preciso […]. Per questo film abbiamo cominciato a esplorare alcuni cambiamenti fisici, ma alla fine si è deciso di restare fedeli al suo aspetto prestabilito, abbiamo solo fatto dei ritocchi minimi

