Durante una recente intervista con Vanity Fair – attore di– ha svelato chegli è stato molto utile.

L’interprete di Mysterio ha dimostrato gratitudine nei confronti della pellicola di Jon Watts:

La cosa interessante è che prima di recitare in Spider-Man: Far From Home mi stavo prendendo troppo sul serio, ed è così. Avevo perso la mia natura più giocosa e divertente, quella del pagliaccio della classe che fa le facce buffe. È stato catartico gettarmi alle spalle tutta la serietà e diventare l’attore che ho sempre voluto essere per molti versi.