Ho uno Spider-consiglio decisamente pratico, riguardo a qualcosa che ogni regista di Spider-Man ha affrontato o affronterà. Non è bello vedere qualcuno che dondola davvero attaccato a una corda. Pensi che andrai lì e sarai diverso dagli altri, che girerai tutto dal vero, che avrai uno stuntman per le acrobazie, niente CGI, tutto reale e fisico. No, vi anticipo già che è una roba visivamente noiosa e ha un aspetto stupido. È come vedere una scimmia che si dondola su una liana. Non sprecate tempo. Questo è il mio consiglio per chiunque dirigerà il prossimo film di Spider-Man.