Non tutti forse ricorderanno che moltissimi anni fa anche Josh Hutcherson fu in lizza per il ruolo di Spider-Man in The Amazing Spider-Man della Sony, ruolo finito poi nelle mani di Andrew Garfield.

Nonostante questo in una recente intervista a Inverse Hutcherson ha rivelato che sarebbe comunque ancora disponibile a interpretare il supereroe, magari come variante, commentando poi la questione del provino andato male:

Sono stato un grande fan di Spider-Man per tutta la mia vita essendo crescendo con i cartoni animati della vecchia scuola e cose del genere. Ma sì, sarei aperto, all’idea. Sparare ragnatele in giro. Hanno finito per prendere qualcun altro. Quindi non ho mai scoperto il motivo. So anche che circa tre settimane dopo aver fatto l’audizione mi preso per Hunger Games, quindi è andata bene.

