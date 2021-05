Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dellarelativo al nuovo set die al Daily Bugle.

Trovate tutti i dettagli qua sotto!

“PORTATEMI LE FOTO DI SPIDER-MAN!”

IL GRUPPO LEGO RIVELA UN NUOVO, GIGANTESCO, SET DEL DAILY BUGLE

Billund, 18 maggio 2021 – Oggi, il Gruppo LEGO rivela il nuovo set LEGO® Daily Bugle, un’intricata versione dell’iconico edificio dell’immaginario quotidiano, completo dell’esigente editore, J. Jonah Jameson, e degli uffici di Peter Parker. Progettato per gli adulti, è il set LEGO Marvel più alto realizzato fino ad oggi, con 82 cm di altezza e 3.772 pezzi.

Gli uffici del Daily Bugle sono apparsi per la prima volta nella serie di fumetti The Amazing Spider-Man più di 50 anni fa, nel 1963, e rimangono uno scenario molto amato nelle varie avventure dell’Uomo Ragno. Luogo di lavoro di Peter Parker, Ben Urich, Robbie Robertson, J. Jonah Jameson e Betty Brant, è qui che è stata pronunciata per la prima volta l’iconica frase “Portatemi le foto di Spider-Man!”.

Il set LEGO Daily Bugle è incredibilmente dettagliato sia dentro che fuori, con quattro piani, la strada anteriore e il vicolo posteriore. L’intero set è anche modulare, il che significa che è possibile rimuovere pareti e pavimenti per raggiungere l’interno.

All’interno dell’edificio ci sono diverse famose ambientazioni dei vari universi, tra cui l’ingresso al piano terra, che può essere distrutto come se avesse avuto luogo un’esplosione, e la sala stampa al primo piano completa dei mobili da ufficio come scrivanie e computer, ma anche le tanto necessarie ciambelle e altri dolcetti!

Salendo al secondo piano, il cattivo Green Goblin può essere visto rompere una finestra per arrivare all’ufficio di Peter Parker, dove la sua telecamera giace in attesa della prossima storia. All’ultimo piano ci sono anche gli uffici di Betty Brant e J. Jonah Jameson.

Ma i dettagli non si limitano all’edificio: il set include infatti 25 minifigure: oltre a Spidey, alcuni dei suoi amici e nemici più famosi, come Gwen Stacy, Venom, Mysterio e Doctor Octopus. Il set comprende anche nuove minifigure esclusive, tra cui Daredevil e Blade.

Mark John Stafford, LEGO Set Designer ha commentato: “Avevo sette anni quando ho ricevuto il mio primo fumetto di Spiderman, e mi ha sempre affascinato l’idea di creare un modellino LEGO del Daily Bugle con Spidey e i suoi Amazing Friends che si scontrano con i loro nemici. Uno dei miei episodi preferiti è quando il Green Goblin entra nell’edificio volando attraverso la finestra. Poter riprodurre un momento di azione come questo in un set LEGO è sempre stato uno dei miei sogni e finalmente l’ho realizzato!”.

L’edificio è impressionante, una vera sfida per i costruttori LEGO e per i fan di Spiderman per grandezza e complessità. Che faccia parte di una collezione più ampia, o sia un set a sé stante, è sicuramente degno di essere esposto.