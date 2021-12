Spider-Man: No Way Home

Qualche ora fa vi abbiamo mostrato la prima clip di, che sarà nei cinema il 15 dicembre. C’è voluto poco prima che i fan notassero prontamente un collegamento tra la pellicola e la serie Disney+ ora in corso dedicata a Occhio di Falco,

Come potete vedere, infatti, su uno dei palazzi di New York è presente un cartellone pubblicitario dedicato a Rogers: The Musical.

Tom Holland di recente ha preso parte a numerose interviste, tra cui una con Hot Ones e ha svelato una serie di curiosità e dettagli. Ha ad esempio parlato della sua “arma segreta” per essere credibile come Spider-Man, anche se questo comporta agitarsi come mai farebbe senza la maschera dell’Uomo Ragno:

La mia arma segreta è fare finta di avere le braccia fuori uso, in modo che quando sono in movimento le mani di Peter Parker facciano sempre evoluzioni folli.

Ha poi svelato di aver ricevuto un regalo molto particolare da Robert Downey Jr, quando fu invitato a vedere Black Panther a casa sua:

Mi fece un regalo bellissimo, o meglio lo fece al mio fratellino Paddie. […] Tutto a un tratto Paddie arrivò con il casco di Iron Man in mano e Downey decise di regalarglielo.

Il digitale ha aiutato Alfred Molina sul set:

Visto che la tecnologia ha fatto tanti passi in avanti, [i tentacoli] erano tuti in CGI, perciò questo gli ha dato più libertà di muoversi sul set senza fare affidamento su altre persone.

Ha poi svelato una fonte di ispirazione del regista, i film anni ’80 come Ritorno al futuro e ha poi svelato di non aver mai incontrato J.K. Simmons:

Non l’ho mai incontrato. C’era un momento in questo film in cui ci scambiamo uno sguardo da un lato di un edificio, ma ecco tutto.

Vi ricordiamo che il cinecomic realizzato in tandem dai Marvel Studios e dalla Sony sarà nei cinema dello stivale a partire dal prossimo 15 dicembre.

