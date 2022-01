Spider-Man: No Way Home

Tra i vari e conosciuti villain visti in azione inne mancava uno in particolare che è rimasto molto impresso nella mente dei fan di Spidey, ovvero, personaggio interpretato da Paul Giamatti e visto in The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro.

Per sopperire a questa “grave” mancanza arriva in soccorso il profilo Instagram Venomhology con una suggestiva fan art che inserisce il personaggio in un frame del terzo atto del cinecomic che va a scontrarsi proprio con lo Spidey di Andrew Garfield.

Potete vedere l’artwork qua sotto:

In tema di villain recentemente Kelly Port, supervisore degli effetti visivi del film, ha parlato dei VFX legati a Doc Ock e Green Goblin, ma anche della sequenza del ponte, che in origine doveva essere molto più lunga:

Digital Domain si è occupata interamente di quella sequenza composta da qualche centinaio di inquadrature di effetti visivi. […] Ci sono tantissime versioni davvero belle di questa sequenza che non vedranno mai la luce. Inizialmente era più lunga, a un certo punto è finita per durare 15 minuti.

FONTE: Venomhology