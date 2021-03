Anche l’account ufficiale di Twitter ha deciso di iniziare a trollare la Sony Pictures sul coinvolgimento diin, il film di Jon Watts ora in fase di riprese.

Tutto è partito quando nella giornata di ieri Twitter ha annunciato: “Oggi scriviamo le bio, chi ne vuole una?“.

writing bios today, who wants one? — Twitter (@Twitter) March 4, 2021

L’account ufficiale di Spider-Man: No Way Home ne ha richiesta una e la risposta è stata la seguente:

Spider-Man: No Way Home con Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Tobey Maguire e Andrew Garfield, solo al cinema a Natale.

#SpiderManNoWayHome starring Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Tobey Maguire, and Andrew Garfield, only in movie theaters this Christmas. — Twitter (@Twitter) March 4, 2021

Al momento la notizia del coinvolgimento dei due vecchi volti di Spider-Man non è stata ancora annunciata, ma è curioso che Maguire abbia riattivato il suo account twitter proprio pochi giorni fa anche se l’ultimo post risale al 2013.

Le riprese di Spider-Man: No Way Home sono in corso ad Atlanta. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

La produzione si sta svolgendo tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.