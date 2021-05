Josh Horowitz ha intervistatoper il suo podcast e gli ha chiesto direttamente se apparirà di nuovo nei panni di Peter Parker in. O meglio, ci ha provato.

Il giornalista era impegnato a fare una domanda su Spider-Man spiegando di non essere certo di volerla porre per non “rovinare eventuali sorprese“, quando l’attore lo ha interrotto dicendo: “Non c’è nulla da rovinare, amico mio. Mi dispiace interromperti, ma non c’è niente da rovinare“.

L’attore ha poi svelato di avere un account Twitter privato con cui si è reso conto dell’interesse attorno al film:

È pazzesco e lo trovo esilarante, caz*o. Ho un profilo su Twitter e vedo tutte le volte che Spider-Man è in tendenza, con la gente che impazzisce per queste cose. Vorrei tanto poter dire a tutti: “State tranquilli“.

Garfield ha poi sottolineato che parlava per sé, non per altri attori e Horowitz gli ha chiesto di rispondere semplicemente se apparirà nel film: “Sì o no?“. L’attore non ha effettivamente risposto, ma si è limitato a dire:

Oramai avrei dovuto ricevere una telefonata. Magari lo faranno mi diranno: “La gente lo vuole!”, magari stanno facendo indagini di mercato…

Ecco il video dell’intervista in cui c’è un momento in cui Garfield paragona la sua posizione a quella di un giocatore di Mafia o Licantropi (gioco anche noto come Lupi e contadini o Lupus in fabula): “Vi giuro, non sono il lupo. Ve lo giuro!“.

Andrew Garfield is ready to talk about those rumors about his return as Spider-Man. You might be surprised to see what he has to say. Watch the full interview on the brand new #happysadconfused patreon! https://t.co/e84Wokl1SQ pic.twitter.com/Civpe3Am5p — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) May 4, 2021

Le riprese di Spider-Man 3 (Spider-Man: No Way Home) si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

