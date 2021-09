Spider-Man: No Way Home

arriverà a dicembre nelle sale, e il primo trailer ha già fatto molto parlare i fan in rete.

E in una recente intervista a Variety Benedict Cumberbatch, che rivedremo nel cinecomic sopracitato nei panni di Doctor Strange, ha avuto modo di lodare il regista del film, ovvero Jon Watts:

Penso che sarà un grande film. E penso che Jon Watts sia un genio, tutto il team di questi tre film è enormemente brillante. Jon [Watts] è fantastico, ha un tocco leggero ma anche sicuro. È fantastico stare con lui sul set. È molto spiritoso e incredibilmente generoso e supportante. Tutto quello che vorresti da un regista.

Nella medesima intervista l’attore ha parlato della grande ambizione del progetto:

Sì, [Spider-Man: No Way Home] sarà molto, molto divertente. Ci sarà un grande parlare a tal riguardo, ne sono sicuro, ma ha un concept audace e geniale. Ha una grande ambizione [..]. Non l’ho ancora visto ma a detta di tutti penso sia stata raggiunta. Voglio dire, anche su carta l’audacia nel pensare “Come diavolo funzionerà?”. Inoltre sono davvero entusiasta di poter esplorare quelle idee. Quindi sì, sono davvero interessato a vedere cosa è venuto fuori. Ma sono abbastanza sicuro che sarà un successo.

Spider-Man: No Way Home sarà a dicembre al cinema.

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei. Ci saranno però anche altri camei rumoreggiati e mai confermati definitivamente…

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio.

Questa la sinossi ufficiale:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

La pellicola sarà nei nostri cinema a Natale!