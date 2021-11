Ciao TikTok! Sono Betty Brant. Alcuni di voi potrebbero conoscermi per il mio premiato lavoro sul giornale studentesco della Midtown High, ma sono super entusiasta di annunciare che sono la nuovissima stagista del Daily Bugle e che gestirò il nostro account TikTok ufficiale! È un onore, un sogno diventato realtà. Prometto di darvi le ultimissime notizie in maniera imparziale, proprio come da sempre vi aspettate che capiti sul Daily Bugle. Non posso crederci, il mio primo lavoro vero è… È un lavoro vero, giusto? Nel senso, mi pagate? [La scritta cambia da “stagista” a “stagista non pagata”] Ah, buono a sapersi…

L’uscita disi avvicina, e per spingere la promozione del film è stato lanciato il primo account TikTok del franchise, dedicato nientemeno che al Daily Bugle! A guidare l’account(Angourie Rice), che nel primo video rivela con grande entusiasmo che il suo primo “lavoro vero” sarà fare la stagista alla guida dell’account TikTok del quotidiano… salvo scoprire che non verrà pagata:

Sin dal finale di Spider-Man: Far From Home, il Daily Bugle sta avendo un ruolo piuttosto centrale nella promozione del film. Alla fine dell’episodio precedente, J. Jonah Jameson rivelava al mondo che Spider-Man aveva ucciso a sangue freddo Mysterio e che sotto la sua maschera si celava Peter Parker. Da allora, il Bugle è stato utilizzato per lanciare un viral marketing verso No Way Home.

Nel video successivo, Betty Brant lancia un invito a tutti i follower del Daily Bugle a “creare” la notizia, mandando testimonianze nel caso avessero mai visto Spider-Man in azione.

