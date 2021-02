presentano già dei collegamenti?

Ora sappiamo ufficialmente che il terzo film dell’Uomo Ragno sarà intitolato Spider-Man: No Way Home. Quello che ancora non possiamo affermare con certezza è se la pellicola, dopo il “finto ingresso” del Multiverso avvenuto in Far From Home avrà effettivamente a che fare con questo importante espediente narrativo ben noto ai lettori dei fumetti della Marvel. Sappiamo che nella pellicola ci sarà anche il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch e che nel nuovo film dello Stregone Supremo comparirà anche la Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen. Se, a tutto ciò, aggiungiamo tutti i vari rumour che, nel corso delle ultime settimane, sono apparsi online in merito al fatto che in Spider-Man: No Way Home ci saranno anche attori e attrici comparsi nelle altre saghe dell’Uomo Ragno prodotte in passato dalla Sony ecco che le congetture e le teorie sono servite sul proverbiale piatto d’argento.

Con l’arrivo online del video con il title reveal del nuovo Spider-Man c’è già chi ha cominciato a notare dei possibili riferimenti a WandaVision, la serie tv dei Marvel Studios proposta su Disney+, in un momento ben preciso del filmato in questione. Si tratta del passaggio finale in cui viene inquadrata la lavagna col titolo – vero – e i titoli scartati del lungometraggio.

Come potete verificare qua sotto, in mezzo alle varie scritte figurano, in maniera alquanto evidente, degli esagoni. Alcuni vengono presentato sotto forma di “molecola”, ma restano pur sempre degli esagoni. Che possa trattarsi di un nefasto riferimento ai poteri di Wanda e all’Hex di WandaVision? Solo il tempo potrà confermare – o smentire – la cosa.

Le riprese di Spider-Man: No Way Home sono in corso ad Atlanta. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

La produzione si sta svolgendo tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

Cosa ne pensate di questo ipotetico collegamento fra Spider-Man: No Way Home e WandaVision? Diteci come di consueto la vostra nei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che parliamo degli episodi di WandaVision ogni sabato alle 12:00 su Twitch!