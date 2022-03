Spider-Man: No Way Home

Sappiamo benissimo quanti Spidey hanno trovato spazio in. Tra gli esclusi, per ovvie ragioni, c’è anche quello “interpretato” da

Nel film d’animazione Spider-Man: Un nuovo universo infatti Pine prestava la sua voce per il Peter Parker/ Ultimate Spider-Man I (Terra-TRN700). E parlando con Yahoo Entertainment l’attore ha dichiarato di non essersela presa affatto per la sue esclusione dal team:

È una squadra già al completo. Questo me lo perderà volentieri.

Potete avere accesso a tutte le notizie, le recensioni e gli approfondimenti su Spider-Man: No Way Home grazie alla nostra scheda!

Cosa ne pensate del pensiero di Pine sulla questione? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dirlo nello spazio dei commenti qua sotto in calce all’articolo! Vi ricordiamo che potete seguire BadTaste anche su Twitch!