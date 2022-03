Spider-Man: No Way Home

Il conceptual artist Josh Nizzi ha diffuso sul suo profilo Instagram un peculiare concept art scartato di, cinecomic Marvel arrivato nelle sale lo scorso dicembre.

Come illustrato da Nizzi nello stesso post, il concept mostra un design scartato dell’aliane di Green Goblin che mescolava insieme anche elementi della tecnologia Stark, in particolare elementi dei droni di Mysterio.

Potete vedere il concept qua sotto:

