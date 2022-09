Spider-Man: No Way Home, i doppiatori italiani in sala di doppiaggio doppiano delle scene del film

Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version, ovvero l’edizione con scene inedite del cinecomic con Tom Holland sarà nelle nostre sale ancora per un giorno.

E per l’occasione la Sony Pictures Italia ha diffuso in rete due video dalla sala di doppiaggio in cui vediamo Alex Polidori (Tom Holland), Marco Vivio (Tobey Maguire) e Lorenzo De Angelis (Andrew Garfield) mentre doppiano insieme i tre Spidey in alcuni estratti del film.

Spider-Man: No Way Home è uscito il 15 dicembre nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

FONTE: Sony Pictures Italia