Spider-Man: No Way Home

Grazie a Deadline è possibile leggere e consultare in rete la sceneggiatura di, cinecomic con protagonista Tom Holland campione d’incassi arrivato nelle sale lo scorso dicembre.

Potete leggere la sceneggiatura, scritta da Chris McKenna ed Erik Sommers, cliccando sull’immagine qua sotto:

Si tratta dell’ennesima sceneggiatura che viene pubblicata in rete in forma integrale, come potete vedere qui di seguito alla luce del desiderio delle major di spingere i film in oggetto per gli Oscar.

FONTE: Deadline