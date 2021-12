e ha visto il ritorno di una lunga serie di personaggi già apparsi nei progetti Marvel più disparati, da quelli della Sony a quelli proposti da Netflix in aggiunta, chiaramente, a quelli del Marvel Cinematic Universe.

Fra i villain provenienti dai film di Sam Raimi e di Marc Webb, Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx sono stati coinvolti in prima persona per buona parte della lavorazione della pellicola dato che i loro personaggi hanno delle fattezze che prevedono, appunto, la visione delle loro facce. Il discorso cambia per quel che riguarda Thomas Haden Church e Rhys Ifans interpreti, rispettivamente, di Sandman e Lizard. Se, da una parte, sono stati entrambi coinvolti dal punto di vista della recitazione vocale, per quel che concerne la loro apparizione in forma umana alla fine della pellicola di Jon Watts, la lavorazione di quei passaggi non richiedeva la loro effettiva presenza sul set. E, infatti, per confezionare quel passaggio è stato impiegato del girato proveniente da Spider-Man 3 di Sam Raimi per Thomas Haden Church e da The Amazing Spider-Man per Rhys Ifans.

FONTE: Comic Book