Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Quandoè uscito al cinema, ormai dieci giorni fa, subito abbiamo notato alcuni punti di contatto con Hawkeye , la serie dei Marvel Studios in onda su Disney+. I riferimenti e i collegamenti notati in quei primi cinque episodi sono tre, e li abbiamo elencati in questo articolo : parliamo ovviamente di, del riferimento allaappena rifatta e della presenza dinella serie e dinel film.

Con l’arrivo dell’episodio finale di Hawkeye, però, i fan hanno iniziato a ipotizzare un altro possibile collegamento, molto più evidente. Nel promo del finale, infatti, è stata confermata l’ambientazione dello scontro finale, ovvero Rockefeller Plaza, l’iconica piazza nel centro di Manhattan dove si trova la pista di pattinaggio sul ghiaccio e l’immenso albero di Natale.

Quella stessa location compare nell’ultimissima scena di Spider-Man: No Way Home, e molti fan basandosi sul promo sono arrivati a immaginare che Spider-Man potesse comparire nella lunga sequenza dando manforte a Hawkeye e Kate Bishop. C’è chi, nell’attesa, ha montato le sequenze:

Le aspettative, alimentate dalle speculazioni, si sono però sgonfiate quando il finale è andato in onda mercoledì e nessun amichevole Spider-Man di quartiere ha dato una mano ai nostri eroi mentre affrontavano la Tracksuit mafia nel bel mezzo della pista di pattinaggio. Tuttavia il collegamento “visuale” rimane, perché in termini di linea temporale le due scene (quella del film e quella della serie) avvengono nello stesso periodo, ma non nello stesso momento. Nella scena di Spider-Man: No Way Home, infatti, l’albero di Natale non è stato ancora abbattuto come avviene durante lo scontro in Hawkeye. Risulta difficile immaginare che Peter, “svolazzando” da quelle parti nei minuti precedenti la caduta dell’albero (e cioè mentre erano in corso sparatorie e l’evacuazione dell’edificio), non sarebbe intervenuto. È quindi lecito pensare che si tratti effettivamente dello stesso periodo, ma non lo stesso giorno.

Perché quindi creare un collegamento visivamente così forte ma che non porta da nessuna parte? La nostra spiegazione è semplice: al di là del fatto che ai Marvel Studios piace stuzzicare i fan con possibili easter egg che suscitino speculazione, è una prassi di Hollywood cercare di inserire un’atmosfera particolare nei film che escono durante le festività. Verosimilmente, questa sequenza di Spider-Man che volteggia su Rockefeller Plaza davanti all’albero di Natale non sarebbe stata inserita se il film fosse effettivamente uscito il 16 luglio 2021, come previsto inizialmente prima che la pandemia scombinasse tutti i piani produttivi e distributivi. Ma con un’uscita fissata per Natale, è normale lo studio abbia deciso di “tematizzare” il finale, e il luogo più riconoscibile di New York a Natale è Rockefeller Plaza con l’albero e la pista di pattinaggio. È lo stesso motivo per cui anche il climax di Hawkeye (una serie tutta incentrata sul Natale e sul fatto che Occhio di Falco deve riuscire a tornare dalla sua famiglia in tempo per la festa) non poteva che svolgersi in questo luogo iconico.

