Spider-Man: No Way Home

Non sappiamo ancora le tempistiche per l’Italia, intanto però il profilo Twitter Ufficiale diha annunciato le date di uscita in Digital e su supporto fisico per il mercato americano. È lecito supporre che, a breve, arriverà qualche informazione in più anche per il nostro mercato.

Stando a quanto scritto su Twitter, la pellicola di Jon Watts con Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield (e un sacco di altra gente) arriverà in Digital a partire dal 22 marzo e poi in Blu-ray e 4k Ultra HD dal 12 aprile. Per annunciare la cosa, la Sony ha deciso di pubblicare uno scatto dei poc’anzi citati Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield intenti a ricreare dal vivo il meme dell’Uomo Ragno che indica.

Ecco la foto:

Ed ecco anche il tweet:

of course, we got THE meme. #SpiderManNoWayHome swings home on Digital March 22 and on 4K UHD & Blu-ray on April 12! Pre-order now: https://t.co/Rythp0WfkU pic.twitter.com/pOmV6y3lJr — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 23, 2022

Qualche settimana fa, Andrew Garfield aveva spiegato come il meme dell’Uomo Ragno che indica era stato inserito nel terzo Spider-Man, non una, ma ben due volte. Se vi siete persi l’intervista dell’attore in cui ha parlato della cosa, potete recuperare le sue parole in questo nostro articolo.

