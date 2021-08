Fra i fantomatici collegamenti a WandaVision della data di release del trailer e chi si dichiara già convinto di aver visto Charlie Cox nel promo,sta tenendo banco online proprio grazie a una serie di informazioni e allusioni proposte dal materiale promozionale diffuso online dalla Sony e dai Marvel Studios.

E se fra le informazioni chiare e certe possiamo annoverare l’effettiva conferma del ritorno di Alfred Molina nei panni del Doc Ock del secondo Spider-Man di Sam Raimi, fra le “velate” allusioni possiamo annoverare due passaggi del trailer che paiono suggerire il ritorno di altri due villain già visti nelle varie “run” cinematografiche della saga: Goblin ed Electro.

In un passaggio del filmato possiamo difatti vedere dei lampi, un richiamo abbastanza palese al personaggio interpretato da Jamie Foxx nel secondo film dell’Arrampicamuri diretto da Marc Webb, e, in altro, possiamo vedere una delle tipiche “bombe-zucca” di Goblin (e sentire anche la sua perfida risata). Ecco due frame che abbiamo preso dal trailer che potete vedere integralmente in questo articolo:

Va anche detto che la tempesta di sabbia che accompagna i fulmini della prima immagine potrebbe essere un doppio riferimento in materia di villain e una ulteriore indicazione dell’avvento dei Sinistri Sei, questione che resta comunque da vedere.

In aggiunta ad Alfred Molina, che aveva già spoilerato la sua presenza nel film nel corso di un’intervista risalente allo scorso aprile commentata, di recente, da un Kevin Feige mediamente basìto dalla vicenda, anche Jamie Foxx in più di un’occasione, l’ultima delle quali durante la promozione stampa di Soul della Pixar col suo non dire nulla era finito per dire forse un po’ troppo sul fatto che anche lui comparirà nel nuovo cinecomic di Spidey (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Passando a Willem Dafoe ricordiamo che lo scorso febbraio l’attore era stato avvistato sul set della pellicola tanto che nel corso di un’intervista abbastanza recente, parliamo di circa dieci giorni fa, ha dovuto svicolare la questione del suo ritorno nei panni di Norman Osborn con una risposta alquanto sibillina (CLICCA QUI PER I DETTAGLI).

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei. Ci saranno però anche altri camei rumoreggiati e mai confermati definitivamente…

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio.

Questa la sinossi ufficiale:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

La pellicola sarà nei nostri cinema a Natale!