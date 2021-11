Spider-Man: No Way Home, il nuovo trailer scatena una valanga di esilaranti meme

Spider-Man: No Way Home

Finalmente, in Italia era notte fonda, è arrivato il trailer finale di Spider-Man: No Way Home, il cinecomic di Jon Watts con Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina e Zendaya in arrivo il prossimo 15 dicembre nei cinema italiani.

Se non lo avete ancora visto, lo trovate in questa pagina. Come era lecito attendersi, il filmato è pieno zeppo di nuovi elementi di discussioni. Elementi che sono sia in bella vista, come i vari villain che compariranno dagli altri Universi dell’Uomo Ragno, sia occultati in maniera decisamente troppo evidente con dei ritocchi digitali molto evidenti.

E, alla luce di tutto questo, internet è stato invaso da una serie di meme sul terzo Spider-Man apparsi su qualsiasi piattaforma social esistente. Grazie alla community di BadTaste su Discord e alle segnalazioni che sono state fatte nell’apposita chat, li abbiamo raccolti nella galleria che trovate direttamente qua sotto.

Vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home sarà nei cinema italiani, distribuito da Sony Pictures, a partire dal 15 dicembre.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

Cosa ne pensate di questi meme dedicati a Spider-Man: No Way Home?