Spider-Man: No Way Home

Parte col botto la corsa dial box-office internazionale. In attesa degli Stati Uniti, che guideranno la carica al botteghino, sono disponibili i dati d’incasso di mercoledì nei territori in cui il film dei Marvel Studios e Sony / Columbia Pictures è uscito: parliamo di ben 43.6 milioni di dollari in 15 paesi.

In testa a tutti c’è il Regno Unito, dove il film ha registrato il miglior mercoledì d’esordio di sempre nel Regno Unito con ben 10.1 milioni di dollari, sopra i 6.6 milioni di No Time to Die. È anche il miglior giorno d’esordio di sempre per un titolo Sony nel Regno Unito. Miglior giorno d’esordio anche in Messico (sopra Avengers: Endgame se non si contano le anteprime) con 9 milioni di dollari,

È record pandemico in Corea del Sud, dove la pellicola ha raccolto 5.2 milioni di dollari mercoledì, che salgono a 8.8 includendo giovedì. Grandissimo esordio anche in Francia, dove ha raccolto 4.3 milioni di dollari (quasi in pari con l’esordio di Avengers: Infinity War), in Russia (3.5 milioni di dollari), e come vi spiegavamo giovedì mattina anche in Italia.

Le previsioni di qualche giorno fa parlavano di 290 milioni di dollari in tutto il mondo entro domenica sera. Dopo il risultato molto incoraggiante di mercoledì, alcuni stanno già ritoccando al rialzo, parlando di un dato superiore ai 300 milioni di dollari, ma molto lo faranno anche gli Stati Uniti. Su quel fronte, vi aggiorneremo non appena saranno disponibili i dati delle anteprime di giovedì sera. Le nuove previsioni di pro.boxoffice, comunque, stimano che negli USA il film possa fare oltre 220 milioni di dollari in tre giorni (le previsioni più caute parlano di 160/175 milioni).

Vi terremo aggiornati!