Il weekend di Natale solitamente è uno dei periodi dell’anno più ricchi al cinema, ma quest’anno solo un film può dirsi veramente soddisfatto di come sia andata:. Nei quattro giorni dal 23 al 26 dicembre sono stati infatti incassati 6.3 milioni di euro, un dato molto buono in un anno difficile come il 2021, ma in calo nettissimo rispetto allo stesso weekend del 2019, quando la pandemia non era ancora iniziata: all’epoca si raccolsero ben 25 milioni di euro, e Pinocchio da solo incassava 5.4 milioni di euro. Un’analisi più dettagliata la faremo alla fine delle feste, ma vi sono vari fattori da tenere in considerazione per comprendere cosa stia succedendo. Senza dubbio la nuova ondata di Coronavirus sta tenendo a casa molte persone: tra chi è positivo, chi è in isolamento perché ha avuto contatti e chi si sta auto-isolando per evitare il contagio. Il cinema è e rimane un’attività ricreativa sicura, ma negli ultimi giorni c’è stata molta confusione sulle misure per accedere ai cinema ( ne abbiamo parlato qui ). Ma c’è anche stato un certo sovraffollamento di titoli sotto le feste, dopo settimane di uscite ridotte, e questo non ha giovato ai vari titoli.

Spider-Man: No Way Home nei quattro giorni del weekend ha incassato quasi 3 milioni di euro, salendo a 17 milioni di euro complessivi: ribadiamo che è l’incasso più alto da Tolo Tolo, uscito al cinema a capodanno del 2020. Seconda posizione per House of Gucci, con 811 mila euro e un totale di 3.1 milioni di euro, mentre sale al secondo posto Chi ha incastrato Babbo Natale?, con 696 mila euro e un totale di 1.6 milioni di euro. Il film di Siani ha avuto un comprensibile rimbalzo natalizio, in particolare ieri ha incassato 360 mila euro. Al quarto posto Diabolik incassa 537 mila euro e si porta a 1.6 milioni di euro, mentre al quinto posto Sing 2 – sempre più forte incassa 532 mila euro, portandosi a un totale di 798 mila euro. Sesta posizione per 7 donne e un mistero, che debutta con 269 mila euro in due giorni. Supereroi, al settimo posto, incassa 186 mila euro nel suo weekend d’esordio, mentre West Side Story ne raccoglie 142 mila. Nona posizione per Il capo perfetto, con 76 mila euro e un totale di 4.4 milioni di euro, mentre chiude la top-10 Encanto con 76 mila euro e un totale di 4.4 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 23-26/12/2021

SPIDER-MAN: NO WAY HOME – € 2.966.621 / € 17.017.177 HOUSE OF GUCCI – € 811.824 / € 3.091.506 CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? – € 696.899 / € 1.581.303 DIABOLIK – € 537.520 / € 1.615.488 SING 2 – SEMPRE PIÙ FORTE – € 532.438 / € 798.688 7 DONNE E UN MISTERO – € 269.577 / € 269.577 SUPEREROI – € 186.081 / € 186.081 WEST SIDE STORY – € 142.263 / € 142.321 IL CAPO PERFETTO – € 76.924 / € 76.924 ENCANTO – € 76.723 / € 4.472.489

