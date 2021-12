È stato un weekend da ricordare al box-office americano e globale:è infatti andato al di sopra di ogni più rosea aspettativa, incassando la bellezza di 253 milioni di dollari negli Stati Uniti (parliamo di circa 20 milioni di spettatori) e di 587 milioni di dollari in tutto il mondo.

Si tratta del terzo maggiore incasso d’esordio di tutti i tempi negli USA, il migliore di sempre per la Sony e il migliore di sempre nel mese di dicembre, battendo i 247.9 milioni di Star Wars: il risveglio della forza. A livello globale, è il terzo migliore esordio dopo gli 1.2 miliardi di Avengers: Endgame e i 640 milioni di Avengers: Infinity War, e va considerata l’assenza del mercato cinematografico più ricco del mondo, cioè la Cina, dove auspicabilmente uscirà a gennaio.

Tornando agli USA, il film ha “intasato” gli incassi di tutto il weekend: sono stati infatti raccolti 275 milioni di dollari (+11% rispetto al 2019, quando uscì L’ascesa di Skywalker), di cui il 92% sono andati a Spider-Man: No Way Home. Il 31% di questi è stato realizzato nei cinema premium large format, in particolare IMAX ha raccolto 22 milioni nei 407 cinema americani, e 36.2 milioni in tutto il mondo (uno dei lanci più ricchi di sempre per il circuito).

Durante la settimana scorsa si riteneva quasi un azzardo ipotizzare che il film potesse superare i 300 milioni in tutto il mondo: tali previsioni sono state ampiamente superate dai fatti. Il film è un vero e proprio fenomeno, a prescindere dalla pandemia, e a questo punto è difficile immaginare a che cifra potrebbe chiudere la sua corsa.

Tornando alla classifica, al secondo posto nel weekend troviamo Encanto, con 6.5 milioni di dollari nel suo quarto weekend, per un totale di 81.5 milioni di dollari (175 nel mondo): ricordiamo che la settimana prossima arriverà in streaming su Disney+. Scende al terzo posto West Side Story, che nel suo secondo weekend incassa 3.4 milioni di dollari, per un deludente totale di 18 milioni di dollari. Al quarto posto Ghostbusters: Afterlife incassa 3.4 milioni di dollari, per un totale di 117 milioni di dollari, mentre apre solo al quinto posto Nightmare Alley. Il film di Guillermo del Toro debutta con soli 3 milioni di dollari: nonostante un cast stellare, il film è stato “soffocato” da Spider-Man, la speranza è che nelle prossime settimane recuperi un po’.

Fonte: BOM