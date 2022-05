Spider-Man: No Way Home

Durante la promozione stampa di The Gray Man, il co-regista di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ha potuto esprimere tutto il suo apprezzamento verso, la pellicola di Jon Watts arrivata nei cinema lo scorso dicembre ottenendo un successo di pubblico elevatissimo.

Chiacchierando con Den of Geek, Joe Russo ha ammesso che Spider-Man: No Way Home è il suo film preferito fra quelli della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Il regista si è così espresso:

Ho pensato che Spider-Man: No Way Home fosse incredibile. È stato fantastico. Ho pensato che fosse perfetto. È stata una delle migliori esperienze cinematografiche che ho avuto negli ultimi tempi ed è stato molto piacevole non essere minimamente coinvolto. Da geek cinematografico quale sono, mi sono potuto godere l’esperienza dell’andare al cinema e godermi l’effetto sorpresa, le risate e le lacrime insieme a tutte le altre presone presenti in sala.

Nel corso dell’intervista, Joe Russo spiega anche che, a suo modo di vedere, i Marvel Studios non ricevono i giusti riconoscimenti per la capacità di creare delle esperienze d’intrattenimento collettive che riescono a trascendere qualsiasi eventuale differenza esistente fra lee persone.

Spider-Man: No Way Home è uscito il 15 dicembre nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

