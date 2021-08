Dopo che la Sony Pictures ha rinviato di alcune settimane l’uscita di Venom: la furia di Carnage cancellato il lancio cinematografico del nuovo film di Hotel Transylvania vendendo il film a Prime Video , i fan dihanno iniziato a sospettare che anche questo film stesse rischiando un rinvio. A corroborare quest’ipotesi, il fatto che ad oggi non è ancora uscito un trailer dell’atteso cinecomic.

Durante il junket di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Kevin Feige è stato interrogato da Cinemablend a riguardo, e pur non volendosi sbilanciare ha rassicurato i fan spiegando che non c’è un alone di segretezza maggiore su Spider-Man rispetto ad altri progetti:

Onestamente, ho visto le preoccupazioni online. Non mi risulta che ci sia più o meno segretezza intorno a questo film che intorno agli altri nostri film. Credo che nel caso di tutti i nostri progetti si voglia preservare le sorprese. È per questo che c’è un alone di segretezza.

ComicBook.com invece ha avuto la conferma che l’uscita rimane fissata al 17 dicembre negli Stati Uniti:

Shang-Chi sta per uscire al cinema, abbiamo appena lanciato il trailer di Eternals e… sì, il 17 dicembre abbiamo il terzo film nella trilogia di Homecoming con la Sony, Jon Watts, Tom Holland… Quello che posso garantirvi è che ci sarà un trailer prima dell’uscita del film!

In realtà la segretezza attorno a Spider-Man: No Way Home è ben nota, ed è legata alla partecipazione di diverse star più o meno confermate. Ma lunedì 23 agosto (saranno le 3 del mattino del 24 agosto in Italia) la Sony terrà un panel di ben tre ore alla CinemaCon di Las Vegas, e c’è chi ipotizza che verrà mostrato il film (difficile, visto che mancano diversi mesi, ma certo non verrà mostrato Hotel Transylvania). Quello che è certo è che in quell’occasione la Sony darà risposte certe agli esercenti cinematografici americani… e anche alla stampa.

Vi terremo aggiornati!

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei. Ci saranno però anche altri camei rumoreggiati e mai confermati definitivamente…

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio.