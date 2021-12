Spider-Man: No Way Home

non arriverà nei cinema americani prima di giovedì sera, ma l’uscita del film in numerosi mercati internazionali mercoledì ha comportato molti leak che la Sony sta prontamente cercando di arginare. In particolare, segnala l’ Hollywood Reporter , diverse porzioni del film sono comparse nel corso della giornata di mercoledì su YouTube. Una di queste clip dura 10 minuti e contiene spoiler sostanziali sul film.

La Sony Pictures è intervenuta immediatamente e attraverso il sistema antipirateria di YouTube sta rintracciando ed eliminando le clip mano a mano che ricompaiono sulla piattaforma, sostituendoli con la sceitta “Video Unavailable. This video contains content from Sony Pictures Movies & Shows, who has blocked it in your country on copyright grounds”.

I giorni che separano l’uscita internazionale da quella americana saranno i più delicati: la Sony e i Marvel Studios hanno più volte chiesto che i fan mantenessero il riserbo più assoluto sugli spoiler, cercando di mantenere quanto più possibile un certo alone di mistero sul cinecomic, che promette di unire ben tre franchise di Spider-Man anche grazie alla presenza confermata di Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx.

“Non parlate degli spoiler,” aveva chiesto la produttrice dei Marvel Studios Victoria Alonso sul red carpet del film a Los Angeles. “Lasciate che il pubblico viva questa esperienza nel modo in cui vuole viverla. Se già sai cosa succede, allora non ne vale la pena. Ci sono tante sorprese, lasciate che il pubblico se le goda”.

