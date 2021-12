Allo scoccare della mezzanotte si sono aperte anche in Italia le prevendite di, in una data, quella del 6 dicembre, che segna anche l’entrata in vigore dell’obbligo di Super Green Pass per accedere ai cinema. Presumibilmente, nello stivale le prevendite dei biglietti sono partite con una settimana di ritardo rispetto agli Stati Uniti e altri mercati proprio per questa ragione.

Dalle pagine di IMP Awards ci arriva invece un nuovo poster internazionale dell’attesissimo cinecomic Marvel Studios / Sony in cui vediamo Spider-Man, di spalle, su una veduta panoramica della città di New York. Una grande mela tappezzata di megaschermi in cui l’Uomo Ragno viene descritto come il “Nemico Pubblico N°1”, con un chiaro riferimento alla scena post-crediti di Spider-Man: Far From Home in cui veniva rivelata la sua identità durante un servizio del Daily Bugle. Lo potete trovare più in basso in questa pagina.

Ecco, a seguire, il nuovo poster della pellicola diretta da Jon Watts e interpretata da Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon e molti altri importanti attori.

