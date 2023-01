Spider-Man: No Way Home, Mysterio fa la sia comparsa nello storyboard animato di una scena eliminata

Spider-Man: No Way Home

Il conceptual artist Phil Langone ha diffuso su Instagram uno storyboard animato relativo a una scena mai realizzata in Spider-Man: No Way Home,il cinecomic con protagonista Tom Holland.

Lo storyboard in questione rivela che Mysterio (Jake Gyllenhaal), villain apparso in Far From Home, stava quasi per essere inserito nel film dopo la sequenza relativa alla dipartira è quasi apparso nel film dopo la sua prematura scomparsa di zia May (Marisa Tomei).

Puoi vedere il materiale qua sotto.

FONTE: Instagram