Spider-Man: No Way Home

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Le nuove foto trafugate dihanno dato inizio a una guerra su Twitter a colpi di: “Photoshop o realtà?“.

Le foto erano state condivise diverse ore fa dal giornalista John Campea e poi rimosse dopo che avevano già fatto il giro della rete. Campea aveva applicato una filigrana con il suo nome agli scatti e aveva chiesto ai suoi seguaci su Twitter di esprimere un parere: “Sono fotomontaggi?“.

Gli scatti sono stati ricondivisi migliaia e migliaia di volte su Twitter e sono ancora disponibili. Nel primo notiamo Matt Murdock a tavola con Happy, Peter e zia May. La sequenza, in realtà, era già stata descritta da Tom Holland in occasione di un’intervista:

Si tratta di quattro persone sedute a un tavolo che parlano di cosa significhi essere un supereroe, è stata pazzesca. L’altro giorno io e mio fratello abbiamo rivisto la scena e siamo rimasti a bocca aperta.

Nel secondo scatto possiamo ammirare invece i tre Spider-Man di Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire su un ponte che era già stato protagonista di altri leak.

Leaked picture of Tobey Maguire and Andrew Garfield on the set of Spider-Man No Way Home 🕷🕷🕷#SpiderManNoWayHome #SpiderManNoWayHomeleak pic.twitter.com/1FNrIZkFOW — Spider-Fan🕷️🕸️ (@Spider_Fan_News) November 9, 2021

Proof that Tobey and Andrew are returning in #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/NF5B8Abvie — Spider-Man NWH Updates and Leaks 🕷🕸 (@Spider_Leaks) November 8, 2021

Visto che come dicevamo gli scatti sono oggetto di una “battaglia”, molti fan si sono lanciati nell’analisi dei motivi per cui si tratti di scatti effettivamente veri:

Spider-Man: No Way Home sarà dal 16 dicembre al cinema in Italia.

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa la sinossi ufficiale:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

