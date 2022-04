Spider-Man: No Way Home

Già con la semplice osservazione dei numeri lordi,, il kolossal cinefumettistico della Sony Pictures e dei Marvel Studios, è tranquillamente definibile come un successo su tutta la linea con quasi 1,9 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo a fronte di un budget (P&A esclusa) di circa 200 milioni.

Dalla CinemaCon è emerso però un interessante dettaglio sul profitto generato dalla pellicola, un dato che va a fornire un’ulteriore prova a sostegno della spinta economica che la distribuzione cinematografica può dare ai film. Spider-Man: No Way Home avrebbe generato un utile netto di circa 610 milioni di dollari grazie alla permanenza in sala, una cifra, questa, che conferma quella che era già stata ipotizzata alla fine di dicembre, quando il blockbuster con Tom Holland aveva da poco cominciato la sua corsa al botteghino. All’epoca si stimava una run da circa 1,750 miliardi di dollari, una stima che, a conti fatti, è stata superata dal film.

L’utile netto viene calcolato sottraendo tutte le varie spese sostenute dallo studio, le partecipazioni agli incassi e la fetta che resta in mano agli esercenti, ma anche aggiungendo già le cosiddette revenue ancillarie che arrivano grazie all’home video, allo streaming PVOD e SVOD e alla vendita dei diritti televisivi (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Il 25% dell’utile generato da Spider-Man: No Way Home finisce poi nelle casse della Disney in base agli accordi esistenti fra la Casa di Topolino e la Sony in merito alla gestione cinematografica dell’Uomo Ragno nel Marvel Cinematic Universe.

Trovate tutte le informazioni su Spider-Man: No Way Home nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Leggi anche:

Fonte: Deadline