Spider-Man: No Way Home

Dal 1° agosto sarà disponibile un nuovo set LEGO dedicato a Spider-Man.

Nel dettaglio, sarà un set interamente dedicato alla concitata battaglia finale di Spider-Man: No Way Home che ha coinvolto supereroi e villain Marvel.

Qua sotto trovate la descrizione ufficiale con le immagini del prodotto:

Il set La battaglia finale di Spider-Man LEGO® Marvel (76261) ricrea la spettacolare resa dei conti del film Spider-Man: No Way Home dei Marvel Studios. Ricca di personaggi iconici e azione lancia-ragnatele, questa straordinaria celebrazione di Spider-Man conquisterà i fan dai 10 anni in su.

3 universi in 1 giocattolo costruibile

Questo set a 360 gradi include un fantastico assortimento di minifigure LEGO Marvel, tra cui 3 versioni di Spider-Man: Friendly Neighborhood Spider-Man (Tobey Maguire), The Amazing Spider-Man (Andrew Garfield) e Spider-Man (Tom Holland). Le altre minifigure sono Electro, Doctor Strange, Goblin, Ned, MJ e Doc Ock. Sono incluse numerose funzioni per massimizzare le possibilità di gioco ed esposizione, tra cui 3 supporti per minifigure per l’azione aerea, un tetto rimovibile che rivela la mano dell’Uomo sabbia, accesso posteriore apribile a un portale e un morbido elemento ragnatela per avvolgere le minifigure. Per tanto divertimento digitale in più, i costruttori possono ingrandire, ruotare i set in 3D e tenere traccia dei loro progressi utilizzando la divertente e intuitiva app LEGO Builder.

Celebrazione di Spider-Man: La battaglia finale di Spider-Man LEGO® Marvel (76261) combina i personaggi classici e l’azione lancia-ragnatele di Spider-Man: No Way Home dei Marvel Studios

Personaggi iconici: Friendly Neighborhood Spider-Man (Tobey Maguire), The Amazing Spider-Man (Andrew Garfield), Spider-Man (Tom Holland), Electro, Doctor Strange, Goblin, Ned, MJ e Doc Ock

Ricco di divertimento play-and-display: 3 supporti per minifigure consentono l’azione aerea; un tetto rimovibile rivela l’Uomo sabbia; il retro apribile rivela un portale; una morbida ragnatela avvolge i cattivi; e molto altro

Regalo per i giovani supereroi: regala questo pratico playset ai fan dei film Marvel dai 10 anni in su per il compleanno, il Natale o qualsiasi altra occasione

Pezzo da esposizione a 360 gradi: il modello misura 18 cm di altezza, 20 cm di larghezza e 22 cm di profondità ed è un fantastico display, da qualsiasi angolazione

Istruzioni per la costruzione intuitive: i bambini possono scaricare l’app LEGO® Builder per un’esperienza di costruzione coinvolgente, con strumenti digitali per ingrandire e ruotare i modelli in 3D, salvare i set e monitorare i progressi

Espandi il divertimento dei supereroi: l’ampia gamma di giocattoli da costruzione LEGO® Marvel ai bambini infinite possibilità per costruire, giocare ed esporre

Garanzia di qualità: i componenti LEGO® soddisfano i più rigorosi standard di qualità del settore, sono sempre di qualità uniforme, perfettamente compatibili e facili da montare

Garanzia di sicurezza: i mattoncini e i pezzi LEGO® vengono sottoposti a diversi test, tra cui caduta, riscaldamento, schiacciamento, torsione e vengono analizzati per garantire che soddisfino rigorosi standard di sicurezza globali

