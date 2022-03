Spider-Man: No Way Home

è disponibile in digitale da mercoledì in tutto il mondo. La Sony ha deciso di attendere tre mesi prima di lanciare il film in home entertainment, riservando alla sala cinematografica una finestra piuttosto ampia visti i tempi che corrono, ma con buona ragione visti gli straordinari incassi che ha realizzato in tutto il mondo.

Ma proprio i dati del box-office di mercoledì ci dicono che l’uscita in digital non ha rallentato la corsa del film al botteghino, anzi. No Way Home sta mostrando una tenitura straordinaria negli Stati Uniti, e mercoledì (il tredicesimo da quando è uscito in sala) è rimasto al quarto posto in classifica, incassando altri 506 mila dollari. Si tratta di un incremento del 34% rispetto a mercoledì scorso, per un totale di 793.9 milioni di dollari complessivi.

Sebbene in questi mesi non vi sia stata una competizione paragonabile a quella degli anni pre-pandemici, è curioso notare come al momento sul podio negli Stati Uniti vi sia un altro cinecomic, The Batman, e un altro film Sony con protagonista Tom Holland, Uncharted. Al terzo posto troviamo Dog, con Channing Tatum.

Per Spider-Man: No Way Home, a questo punto, sembra inevitabile il traguardo degli 800 milioni di dollari, che potrebbe essere superato già questo weekend.

In tutto il mondo, lo ricordiamo, il film ha superato gli 1.8 miliardi di dollari.

Fonte: BOM