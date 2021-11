Le prevendite dipartono ufficialmente oggi negli Stati Uniti (in Italia partiranno nei prossimi giorni), e così ecco arrivare online finalmente notizie sulla durata definitiva del film di Jon Watts.

Secondo varie fonti, il terzo film delle avventure dell’arrampicamuri interpretato da Tom Holland durerà 2 ore e 28 minuti, titoli di coda inclusi. Parliamo di una durata inferiore alle 3 ore e 2 minuti di Avengers: Endgame, e più in linea con quella di Eternals (2 ore e 37 minuti) e Avengers: Infinity War (2 ore e 29 minuti).

Just got word that #SpiderManNoWayHome 's final runtime will be 02:28:01. pic.twitter.com/y22wA1V3Z2

Intanto sono arrivati online numerosi poster inediti, incluso quello che verrà consegnato ai partecipanti alle anteprime del film nel circuito IMAX. Eccoli:

Vi ricordiamo che il cinecomic sarà nei cinema dello stivale a partire dal 15 dicembre.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.