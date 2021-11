Spider-Man: No Way Home

Lunedì apriranno le prevendite (negli USA) per, attesissimo cinecomic in uscita nelle sale a metà dicembre.

Ad annunciarlo sono gli stessi Tom Holland e Jamie Foxx (AKA Electro) in un divertente video promozionale.

Trovate il video qua sotto:

New video of Jamie Foxx and Tom Holland promoting #SpiderManNoWayHome Tickets on sale THIS Monday! pic.twitter.com/7p4WkS24f2 — Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) November 26, 2021

Vi ricordiamo che il cinecomic sarà nei cinema dello stivale a partire dal 15 dicembre.

Prossimamente apriranno le prevendite, noi vi terremo aggiornati perché stiamo ovviamente organizzando una grande proiezione evento in Sala Energia ad Arcadia Cinema per quella sera. A questo proposito vi invitiamo ad abbonarvi al nostro canale Twitch o a BadTaste+ per accedere al nostro canale Discord per le ultime notizie su questo evento!

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

Potete seguire tutte le notizie sul film nella nostra scheda.

FONTE: Twitter