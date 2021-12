Spider-Man: No Way Home

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

IL RITORNO DI CHARLIE COX

è uscito al cinema ormai da una settimana, e da una settimana finalmente si è sollevato l’alone di mistero che circondava il casting di alcuni attori sui quali si è vociferato per mesi e mesi: parliamo ovviamente della comparsa di Tobey Maguire e Andrew Garfield nei panni dei loro rispettivi Peter Parker, ma anche del cameo di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock / Daredevil.

Quest’ultimo ritorno era stato già confermato da Kevin Feige, che giorni fa ha dichiarato che qualsiasi apparizione futura del personaggio nell’Universo Cinematografico Marvel verrà affidata a lui. Ma in un’intervista di Jessica Henwick (Iron Fist) sull’Hollywood Reporter in occasione dell’uscita di Matrix Resurrections che scopriamo che in realtà il coinvolgimento di Cox in No Way Home era noto da tempo ai colleghi:

Se avessi partecipato a Shang-Chi interpretando Xialing avrei dovuto mettere definitivamente da parte il ruolo di Colleen Wing di Iron Fist. Non è stato il motivo principale per cui ho scelto Matrix Resurrections, ma ci ho sicuramente pensato. Amo Colleen. Ha cambiato la mia vita. Ovviamente se mi dessero l’opportunità di tornare a interpretarla accetterei, anche se non so quanto sia probabile. Charlie Cox sapeva del suo ritorno da anni. Sapeva già che sarebbe successo. Penso che si sarebbero fatti vivi da tempo se avessero dei piani per Colleen.

Su Marvel.com, Tom Holland ha rotto il silenzio su come sia stato lavorare con Cox:

È stato davvero divertente lavorare con Charlie. È stato interessante soprattutto girare una scena tra due supereroi… senza che facessimo cose da supereroi. A parte il punto in cui afferra il mattone! È stato incredibile.

Nella conversazione tra Holland e Zendaya si affronta anche il ritorno degli altri due Spider-Man:

TOBEY MAGUIRE IN SPIDER-MAN: NO WAY HOME

Holland: Tobey era così divertente. Zendaya: Fichissimo. Holland: Lavorando con lui facevamo un mucchio di battutine per addetti ai lavori. “Decisamente non è tuo padre!” Zendaya: T-McG! Holland: T-McG… mamma mia che divertente. Era veramente entusiasta all’idea di tornare. Si capiva veramente quanto ci tenesse a questa parte. Indossare di nuovo il costume. Riunirci. È stato fantastico. Zendaya: Quel primo giorno mi sono sentita nervosa per te. Holland: Ero molto stressato. Zendaya: Abbiamo dovuto fare le prove, e io e Jacob Batalon ci sentivamo i tuoi genitori. Holland: Lasciandomi a scuola? Zendaya: Sì, come lasciarti al primo giorno di asilo. “Spero che piaccia agli altri ragazzini,” “Spero che non torni a casa in lacrime”…. Eravamo lì a far foto a voi tre in modo da potertele passare poi. Eravate così teneri. Holland: Hai delle foto fichissime di noi tre. Zendaya: Lo so, lo so. Ma sì, è stato adorabile ed esilarante. A volte in modo non intenzionale. Holland: È esilarante.

ANDREW GARFIELD IN SPIDER-MAN: NO WAY HOME

Holland: Andrew Garfield, la leggenda in persona. È un ragazzo adorabile. Penso che questo film rappresenti il modo, per lui, di fare pace con Spider-Man. È stato un privilegio lavorare con lui e so che significava tantissimo per lui. Zendaya: È stato bellissimo. Tobey, Andrew e Tom tengono tantissimo a questo personaggio, e a cosa i loro personaggi… al viaggio che ha intrapreso il loro Spider-Man. È stato bellissimo sentirvi collegati in questa cosa ed essere in grado di parlarvi l’un l’altro riguardo quest’esperienza speciale: pochissimi possono dire di aver indossato quel costume. È stato fantastico vedere quanto ci teneste davvero tutti e tre, e quanto vi prendeste cura l’uno dell’altro. Molto dolce. Holland: È come essere fratelli.

Cosa ne pensate di tutte queste easter egg di Spider-Man: No Way Home? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.