Spider-Man: No Way Home

Il 22 novembre verrà svelato quello che sembra essere uno spot esclusivo di Hyundai diretto dal regista, intitolato “Only Way Home”. Sarà in qualche modo collegato a

Non lo sappiamo ancora. Tuttavia nell’anteprima pubblicata online nelle scorse ore vediamo Spidey e anche un curioso riferimento a Mysterio, villain interpretato in Far From Home da Jake Gyllenhaal.

Potete vedere lo spot qua sotto:

Check out “Only Way Home”, an exclusive directed by Jon Watts for Hyundai, premiering November 22. Then see what’s next for Peter Parker in #SpiderManNoWayHome, exclusively in movie theaters December 17.@SpiderManMovie #Spiderman #SpidermanNoWayHome #IONIQ5 pic.twitter.com/J25QeYfhFo — Hyundai USA (@Hyundai) November 19, 2021

Vi ricordiamo che il cinecomic sarà nei cinema dello stivale a partire dal 15 dicembre.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

