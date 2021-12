Spider-Man: No Way Home

Direttamente daecco arrivare online due figure Cosbaby ispirate a degli attesissimi personaggi che vedremo nel film.

I personaggi in questione sono il Doctor Octopus di Alfred Molina e il Green Goblin di Willem Dafoe.

Trovate l’immagine delle due figure qua sotto:

Il film ha recentemente infranto un record di prevendite.

Fandango, la ben nota piattaforma nordamericana di pre-acquisto biglietti, ha fatto sapere (via Deadline) che i numeri ottenuti sono i più alti registrati dai tempi di Avengers: Endgame. Spider-Man: No Way Home, in sole due ore, ha venduto più biglietti di quanti ne aveva piazzati Black Widow nell’arco di 24 ore.

Il primo giorno di prevendite di Spider-Man: No Way Home ha registrato performance migliori di titoli pre-pandemici Avengers: Infinity War, Spider-Man: Far From Home, Star Wars: Gli ultimi Jedi, Rogue One: A Star Wars Story e Star Wars: l’ascesa di Skywalker.

Dal Messico (via Diariodemorelos) arriva invece la segnalazione di un tafferuglio avvenuto in un cinema di Cuernavaca, la capitale dello stato messicano di Morelos. Dopo che i siti e le app di prevendita di Cinépolis e Cinemex sono andate in crash per via dell’elevatissimo numero di accessi di clienti interessati a pre-acquistare un biglietto per il cinecomic Sony e Marvel Studios, molte persone sono state, gioco forza, costrette a recarsi direttamente preso i botteghini dei cinema per l’acquisto effettivo del titolo.

