Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home è uscito su Netflix in Italia. Il film con Tom Holland, che chiude la trilogia iniziata con Spider-Man: Homecoming (che attualmente si trova sempre su Netflix oltre che su Disney+) e proseguita con Spider-Man: Far From Home (disponibile al momento solo su NOW), è arrivato da poche ore sulla piattaforma streaming:

Vero campione d’incassi (detiene il record di maggiore incasso globale della pandemia, e di uno dei maggiori incassi di tutti i tempi, con 1.9 miliardi di dollari), il film realizzato in tandem dalla Sony e dai Marvel Studios tornerà nei cinema il 2 settembre con una versione estesa. Fra le scene inedite/estese che troveremo integrate nel montaggio del film segnaliamo:

Scena dell’interrogatorio estesa – 2:25

Un giorno di Peter alla Midtown High – 5:25

Montaggio nell’Undercroft – 1:35

L’ottimo avvocato di Happy – 1:35

Gli Spidey chiacchierano – 4:25

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, CURIOSITÀ E APPROFONDIMENTI

In occasione dell’uscita del film su Netflix, vi proponiamo alcuni speciali e approfondimenti che abbiamo realizzato in questi mesi: