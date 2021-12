vola al box-office italiano: sabato il film si è avvicinato molto agli incassi che aveva totalizzato mercoledì, giorno d’apertura, raccogliendo la bellezza di 2.7 milioni di euro. Il cinecomic ha già staccato 1.1 milioni di biglietti, salendo a 8.8 milioni di euro in quattro giorni, superando tutti i film che sono usciti durante la pandemia (ha superatoed, e oggi sarà il primo a superare i 9 milioni di euro).

Buon risultato anche per House of Gucci, che ieri ha raccolto mezzo milione di euro confermandosi una controprogrammazione coi fiocchi: il film di Ridley Scott sale così a 1.2 milioni di euro in tre giorni più le anteprime. Terza posizione per Diabolik, che incassa 282 mila euro e sale a 520 mila euro complessivi. Al quarto posto Chi ha incastrato Babbo Natale? raccoglie 230 mila euro e sale a 424 mila euro complessivi. Chiude la top-five Encanto, con 80 mila euro e un totale di 4.2 milioni di euro.

INCASSI ITALIA SABATO 18 DICEMBRE 2021

SPIDER-MAN: NO WAY HOME – € 2.722.851 / € 8.853.520 HOUSE OF GUCCI – € 508.137 / € 1.225.988 DIABOLIK – € 282.318 / € 520.884 CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? – € 230.148 / € 424.244 ENCANTO – € 80.287 / € 4.236.672 MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO – € 34.155 / € 641.105 CLIFFORD – IL GRANDE CANE ROSSO – € 18.942 / € 649.593 SCOMPARTIMENTO N. 6 – € 12.176 / € 232.917 ONE SECOND – € 8.878 / € 14.714 NOWHERE SPECIAL – € 7.884 / € 112.315

Fonte: Cinetel