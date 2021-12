Spider-Man: No Way Home

Continua la corsa di Spider-Man: No Way Home, che dimostra una tenuta straordinaria al box-office americano anche durante i giorni infrasettimanali.

Martedì il cinecomic prodotto da Marvel Studios e Sony/Columbia ha raccolto altri 31.4 milioni di dollari, con un calo di solo il 15% rispetto all’ottimo risultato di lunedì (in cui aveva battuto il lunedì di Avengers: Endgame). È il quinto maggiore incasso di sempre di martedì, dopo Spider-Man: Far From Home (39.2 milioni), Star Wars: il risveglio della Forza (37.4 milioni), The Amazing Spider-Man (35 milioni), Avengers: Endgame (33.1 milioni).

Complessivamente, in soli cinque giorni più le anteprime, il film ha superato i 300 milioni di dollari, e per la precisione è arrivato a 328.7 milioni di dollari. Di questo passo si conferma la possibilità che il cinecomic arrivi a 400 milioni di dollari nel corso della giornata di venerdì, e a 500 milioni di dollari nel corso della giornata di domenica. Attualmente si prevede un calo decisamente soft nel corso del weekend di Natale, ovvero -59%, con un incasso nei tre giorni intorno ai 107 milioni di dollari: entro domenica sera, No Way Home potrebbe arrivare a 508 milioni di dollari in Nordamerica.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, GLI INCASSI GLOBALI

In tutto il mondo, ad oggi, il film ha incassato 751 milioni di dollari in una settimana di sfruttamento. Nel corso della giornata di martedì ha infatti superato i 400 milioni di dollari in incassi internazionali, arrivando a 422 milioni in 68 territori. È già il sesto titolo dell’anno fuori dagli USA, ed è il terzo film hollywoodiano a superare i 700 milioni globali durante la pandemia.

I territori più redditizi sono Regno Unito (57.2 milioni), Messico (41.4 milioni), Corea del Sud (27.1 milioni), Francia (26.2 milioni), Brasile (24.4 milioni), Australia (24 milioni), India (21.8 milioni), Russia (20.3 milioni), Italia (14.9 milioni), Germania (13.8 milioni).

Fonte: Deadline