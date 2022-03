In occasione di un tributo pubblicato su Empire , i produttori diPhil Lord e Chris Miller hanno ricordato Ivan Reitman parlando del suo fondamentale contributo al film d’animazione.

Dopo aver visto una versione preliminare del film, questo fu lo scambio fra regista e produttori:

Come spiegato dal duo, Reitman si offrì di dare loro una mano:

Scoppiammo a ridere, ma lui no. Avevamo appena mostrato Spider-Man: Un nuovo universo a uno dei nostri eroi del cinema, Ivan Reitman. E alla fine avrebbe trascorso una settimana in nostra compagnia ad aiutarci a migliorare il film, per nessun’altra ragione.