Ricorderete probabilmente che dopo l’uscita di Spider-Man: Far From Home l’accordo fra la Disney e la Sony Pictures per la presenza dell’Uomo Ragno nel Marvel Cinematic Universe pareva destinato a non essere rinnovato. Dopo qualche manciata di settimane l’allarme è rientrato e le due aziende hanno trovato la proverbiale “quadra” tanto che poi Spider-Man: No Way Home è regolarmente stato realizzato per poi arrivare nei cinema lo scorso dicembre e portare delle notevoli soddisfazioni economiche a entrambi i colossi di Hollywood.

Ma esiste la possibilità che una situazione del genere si venga a verificare ancora una volta? In passato, durante la promozione stampa di No Way Home, tanto il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige quanto i dirigenti della Sony hanno fatto capire che è nell’interesse di tutti proseguire questa collaborazione e una crisi come quella di fine estate del 2019 è da escludersi.

A corroborare quest’idea arrivano anche le parole di un insider che abbiamo già citato ultimamente, ovvero sia l’ex avvocato dei Marvel Studios Paul Sarker. In una nuova intervista, l’ex legale dello studio ha spiegato che, dal suo punto di vista, è abbastanza improbabile che la Sony e i Marvel Studios possano decidere di divorziare in pianta stabile perché non converrebbe a nessuno:

Creativamente è una situazione in cui vincono tutti. La Sony si becca il beneficio della collaborazione con Kevin Feige e il suo straordinario team nella realizzazione dei film. La Marvel può usare al cinema Spider-Man, che è uno dei personaggi principali dell’MCU. E, a conti fatti, a vincere sono anche i fan perché vedere l’Uomo Ragno in Civil War, Infinity War ed Endgame è fichissimo. Così come ritrovare Iron Man o Doctor Strange nei film di Spider-Man.

Poi prosegue:

Non ho lavorato con la Marvel negli ultimi due anni, ma ha senso. L’importanza di Spider-Man per la Sony, in quanto studio cinematografico, non può essere sopravvalutata, giusto? Dato che la Sony non ha i numeri al box-office che riesce ad avere la Casa delle Idee, l’essere riusciti a mantenere il controllo sui diritti cinematografici di Spider-Man e beccarsi anche l’input di Kevin Feige, il DNA dei suoi film è una enorme vittoria per loro. L’unica altra opzione sarebbe rivendere i diritti alla Disney, ma chi sa a quale carissimo prezzo. Una mossa che, nel lungo periodo, non avrebbe neanche troppo senso per Sony. Una situazione come quella attuale fa sì che la Sony abbia una certa rilevanza nell’ambito dei cinecomic e dà alla Marvel uno dei suoi migliori personaggi. Dal mio modo di vedere le cose, è davvero un contesto in cui vincono entrambi. Se la Sony avesse deciso di non rinnovare l’accordo proseguendo senza gli input della Marvel non avrebbe ottenuto dei buoni risultati. E, allo stesso tempo, non sarebbe il massimo per i Marvel Studios non poter impiegare Spider-Man. Entrambi guadagnano qualcosa di grosso da questo accordo.

