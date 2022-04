Per celebrare i 20 anni di Variety ha intervistato le menti dietro lo storico film dedicato all’Uomo Ragno con Tobey Maguire, tra cui ovviamente Sam Raimi.

Il regista ha raccontato un aneddoto sul primo incontro della Sony, svelando che la sua impressione era che nessuno lo volesse:

Il mio agente, Josh Donen, mi disse: “Vogliono essere onesti, ci sono circa 18 registi in lista che preferirebbero avere“. E io risposi: “Ok, bene, allora dì loro che sono il 19°“.

Raimi indossò il suo abito migliore e andò all’incontro: era il 1999. Trascorse molto tempo a parlare del suo amore per Spider-Man spiegando perché fosse la scelta migliore per quel lavoro. All’incontro, però, la sua sensazione era che lo studio non volesse ingaggiarlo, perciò decise di non prolungare il colloquio oltre il tempo che gli era stato concesso. Scattata l’ora, il regista si fermò e ringraziò i dirigenti prima di uscire dalla stanza.

“Ero consapevole del fatto che non mi volessero, perciò non volli trattenerli troppo a lungo“.

Raimi aveva torto. L’incontro stava andando alla grande e i dirigenti della Sony furono molto sorpresi della sua decisione di andarsene nel bel mezzo della sua presentazione ricca di proposte.

“Stava andando benissimo” ha dichiarato il dirigente della Sony Matt Tolmach. “Ma tutto un tratto Sam guardò l’orologio, si fermò e disse: “Grazie per il vostro tempo e per avermi ascoltato”“.

