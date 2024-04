Da tempo, grossomodo da quando sono usciti nelle sale Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, si rincorrono voci in merito alla possibilità che Sam Raimi e Tobey Maguire si possano mettere al lavoro sul quarto film della loro storica saga dell’Uomo Ragno.

In un’intervista rilasciata a margine della WonderCon, Sam Raimi è stato interpellato proprio circa Spider-Man 4 e ha così risposto:

Beh, in realtà non ne ho ancora sentito parlare. Ho letto le voci online, ma in realtà non ci sto lavorando ancora. Marvel e Columbia hanno già così tanto successo con i nuovi film di Spider-Man e con la storia che stanno raccontando, non so se torneranno da me per dirmi “Beh, ragazzi, possiamo anche raccontare quella storia!”. Non sono sicuro di questa faccenda, ma personalmente amo tutti i nuovi film di Spider-Man. Ho adorato Spider-Man: No Way Home. È stato davvero potente rivedere Tobey Maguire in quel film.