Spider-Man: Sam Raimi si è emozionato quando ha visto Tobey Maguire in No Way Home

Spider-Man: No Way Home

Durante una proiezione di Doctor Strange nel multiverso della follia il regista Sam Raimi si è trattenuto per una conversazione con il pubblico e proprio in quel frangente il regista ha parlato di come si è sentito nel rivedere l’amico Tobey Maguire nei panni di Spider-Man in No Way Home:

Quando ho il film e quando è apparso Tobey Maguire il mio cuore ha avuto un sussulto, ho pensato che quello fosse il mio eroe, il mio amico. È stato bello.

"Quando eu vi esse filme (No Way Home) e quando eu vi Tobey Maguire aparecer meu coração disparou e eu pensei que está meu velho herói, meu velho amigo. Foi muito lindo" pic.twitter.com/vPXAjZB7QU — Bruce Estiloso (@RaimiGroovy) January 27, 2023

