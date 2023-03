Spider-Man: Across the Spider-Verse

Secondo quanto riportato da Variety la Sony Pictures Animation e la Sony Pictures Imageworks pubblicheranno prossimamente un nuovissimo cortometraggio originale intitolato “The Spider Within”.

Ambientato nel mondo dell’imminente film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse, il cortometraggio farà il suo debutto in esclusiva all’Annecy International Animation Film Festival a giugno.

Nel corto, Miles Morales lotta per bilanciare le sue responsabilità di adolescente, amico e studente mentre veste i panni dell’amichevole supereroe del quartiere di Brooklyn. Dopo una giornata particolarmente impegnativa vissuta con queste pressioni, Miles subisce un attacco di panico che lo costringe ad affrontare le manifestazioni della sua ansia e ad apprendere che chiedere aiuto può essere un atto coraggioso tanto quanto proteggere la sua città dal male.

Il film è diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà solo al cinema dal 1 giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse uscirà invece il 29 marzo 2024.

