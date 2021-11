Manca sempre meno all’arrivo dinei cinema e, da un’intervista rilasciata da a Fandango , abbiamo appreso alcune nuove informazioni sul futuro della saga.

La leggendaria produttrice, durante un botta e risposta incentrato sulla release dell’attesissimo blockbuster di Jon Watts con Tom Holland, ha sostanzialmente confermato le voci che, fin da febbraio, da quando era stato lo stesso interprete di Peter Parker a rivelarlo, vedono i Marvel Studios e la Sony già pronti a collaborare ancora insieme per lo sviluppo di nuovi progetti collegati al supereroe in maniera tale da evitare il ripetersi del – breve – divorzio fra le parti risalente all’agosto del 2019. Una separazione, durata appena un mese, che aveva tenuto un po’ tutti con il fiato sospeso e quasi pregiudicato la prosecuzione del cammino di Spider-Man nell’Universo Cinematografico della Marvel (ricordiamo che la Sony detiene i diritti del personaggio in virtù di accordi presi prima che la Disney acquistasse la Casa delle Idee, ndr.).

Queste le testuali parole pronunciate dalla produttrice:

Questo non sarà l’ultimo film che faremo con i Marvel Studios, non sarà l’ultimo Spider-Man che faremo. Siamo pronti a continuare a lavorare con la Marvel e Tom Holland e non si tratterà solo di… stiamo pensando a questa operazione come a una Trilogia e faremo la stessa cosa coi prossimi tre. No Way Home non sarà l’ultimo dei nostri film a far parte dell’Universo Cinematografico della Marvel. Sony e Marvel continueranno a collaborare insieme.