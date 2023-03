Spider-Man: No Way Home

Potrebbe non essere finita per il Sandman di Thomas Haden Church dopo la sua apparizione in Spider-Man: No Way Home.

L’attore ha raccontato a The DisInsider che in origine la sua partecipazione al film con Tom Holland doveva essere più estesa. “C’era un’intera storia legata a sua figlia in No Way Home” ha raccontato: “Ma alla fine l’hanno tagliata”.

Ha poi aggiunto:

Abbiamo parlato così tanto con Amy [Pascal] e Kevin [Feige], abbiamo discusso anche della possibilità del ritorno di Sandman. […] Ci sono state discussioni sul suo ritorno, magari con la narrazione di una storia più completa.

Vi piacerebbe assistere al ritorno di Thomas Haden Church nei panni di Sandman in un progetto di Spider-Man? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate